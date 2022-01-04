Kaymakam Öztürk vatandaşların sorunlarını bizzat yanlarına giderek dinledi

Afyonkarahisar Çobanlar Kaymakamı Mücahit Öztürk, vatandaşların ve esnafların sıkıntılarını dinlemek için gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Öztürk, sık sık makamında ağırlayarak sorun ve sıkıntılarını dinlediği ilçe sakinlerinin bu defa bizzat yanlarına gitmeye başladı. Sık sık gerçekleştirdiği köy, esnaf ve halk ziyaretleriyle ilçe halkının sorun ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinleyen Kaymakam Öztürk vatandaşın ayağına giderek sorun ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinledi. Vatandaşların hatırını sorarak ayaküstü sohbet eden Kaymakam Öztürk, vatandaşların iletmiş olduğu sorun ve sıkıntıları da bir bir not alarak ilgili kurum amirlerine iletti.

Yol güzergahındaki esnaflara da ayak üstü ziyaretler gerçekleştiren Kaymakam Öztürk kendilerine hayırlı işler dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.