Afyonkarahisar’da 2021 yılında 380 milyon 795 bin dolarlık ihracat yapıldı

Afyonkarahisar’ın 2021 yılı ihracatının 2020 yılına göre 17,8 oranında artarak 380 milyon 795 bin dolara çıktığı belirtildi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 2021 yılı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre, Afyonkarahisar’ın 2021 yılı aralık ayı ihracatı geçen yıla göre yüzde 4,2 artarak 29 milyon 107 bin dolardan, 30 milyon 342 bin dolara çıktı. 2021 yılı ihracatı ise 2020 yılına göre 17,8 oranında yükseldi. 2020 yılında 323 milyon 380 bin dolar olan kent ihracatı, 2021 yılında 380 milyon 795 bin dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılı aralık ayında Afyonkarahisar’dan 82 ülke ve 1 serbest bölgeye ihracat yapıldığı, en çok ihracat yapılan ülkelerin ise ABD, Fransa ve Çin olduğu ifade edildi. En çok ihracatı yapılan ürünün ise mermer ve doğaltaş ile yumurta olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.