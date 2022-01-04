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(ÖZEL) Binlerce yıllık tarihin üstüne ev yaptılar Roma duvarı ve Osmanlı çeşmesinin üstüne yapılan ev görenleri hayrete düşürüyor Afyonkarahisar’da bir garip yapı hikâyesi

İHA

(ÖZEL) Binlerce yıllık tarihin üstüne ev yaptılar Roma duvarı ve Osmanlı çeşmesinin üstüne yapılan ev görenleri hayrete düşürüyor Afyonkarahisar’da bir garip yapı hikâyesi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Roma dönemi duvar ve Osmanlı döneminden kalma çeşmenin üstüne yaklaşık 60 yıl önce yapılan ev görenleri hayrete düşürüyor. Evin duvarının örüldüğü tarihi sütunların üzerinde Osmanlıca ve Grekçe yazılı yazıtlarla, motifler ise çıplak gözle görülebiliyor.
Şuhut ilçe merkezi Yalı Mahallesi’nde yaklaşık 60 yıl önce yapılan evin bahçe duvarını görenler gözlerine inanamıyor. Roma döneminden kalma duvar ve Osmanlı döneminden kalma çeşmenin üzerine iki katlı ev yapılırken, evin istinat duvarı ise tarihi eserlerin üzerine yapıldı. Duvarın içinde Osmanlıca ve Grekçe yazılı yazıtların çevresi ile tarihi motiflere sıva yapılırken dokunulmadığı ve çıplak gözle görüldüğü dikkatlerden kaçmadı. Roma döneminden kaldığı öğrenilen yazıtın bir mezar yazıtı olma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenilirken, Osmanlıca yazıların bulunduğu kısmın ise eski bir çeşme olduğu belirtildi.

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