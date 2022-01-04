Emirdağ’da 200 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikası açılacak

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Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde önümüzdeki günlerde 200 kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil fabrikasının hizmete gireceği belirtildi.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçeye bağlı Gömü beldesinde önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan ve tamamlandığında 200 kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil atölyesinde incelemelerde bulundu. Söz konusu fabrikanın belediyenin desteği ile hizmete gireceği öğrenildi.

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