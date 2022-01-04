Öğrenciler endemik bitkileri merkezinde öğrendi

Afyonkarahisar Nurten Telek İlkokulu öğrencileri Doğa Koruma ve Milli Parkalar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, kentte yetişen bitkiler hakkında bilgiler aldı.

Sosyal bilgiler dersi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler bölge müdürlüğünde yetkili isimlerden biyolojik çeşitlilik ve endemik bitki türlerini daha yakından görme fırsatı buldu. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde Orman Mühendisi Selçuk Öcal tarafından endemik bitkilerin tanıtımı yapıldı. Orman Mühendisi Selçuk Öcal, Afyonkarahisar’da yaklaşık 2 bin 500 bitki türünün olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Bunlardan 212 tanesi endemik bitkidir. Bu bitkilerden 8 tanesi de bölge müdürlüğü bahçemizde sergileniyor. Bunlar eber sarısı, Afyonkarahisar geveni, sığırkuyruğu, Afyonkarahisar madımak, sultanpabuçça ve kuyruk çayıdır.”

Eğitim sonunda Öcal, öğrencilerin merak ettikleri sorunları da yanıtladı.

Öte yandan, öğrenciler aynı yerleşke içerisinde bulunan Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü’ndeki meteorolojide kullanılan alet ve cihazları da görme şansı buldu.

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