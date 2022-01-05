Emirdağ’da Okuduğumu Anlıyorum yarışması sona erdi

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçede öğrencilere yönelik başlatılan 'Okuduğumu Anlıyorum' yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen Okuduğumu Anlıyorum yarışmasında dereceye giren öğrencilere yönelik ödül töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Kaymakam Bilici, dereceye giren öğrencileri gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ederek ayrıca öğrencilerin gösterdiği başarıda emekleri büyük olan öğretmenlerine ve ailelerine de teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Bilici ve protokol üyeleri takdim etti.

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