Başkan Çöl, Sağlıklı Kentler Birliği toplantısına katıldı

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Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Toplantısı’na katıldı.

Sandıklı Belediyesi’nin üyesi olduğu Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Toplantısı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti.2022 yılının ilk encümen toplantısında gündem ile konuların görüşüldüğü toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl; “Encümen üyesi olarak görev yaptığım Sağlıklı Kentler Birliği toplantımız için Balıkesir’deyiz. Şehirlerimiz için aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyorum. Nazik ev sahipliği için Balıkesir Büyük Şehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyorum” dedi.

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