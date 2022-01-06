Önce 150 bin dolar dolandırdılar sonra zorla senet imzalattılar Mağdur vatandaş polise sığındı, para dolandıran ve ölüm tehdidi ile senet imzalatan 3 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da tarihi eser alım satımı meselesinden 150 bin dolar dolandırılan adam aynı şebekenin kendisine ölüm tehditliyle 50 bin TL’lik zorla senet imzalattığını söyleyerek polise sığındı. Olayın ardından polis operasyonuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. isimli şahıs, geçtiğimiz 2021 Aralık ayında H.F.N. isimli şahıs tarafından tarihi eser alım satım vaadiyle 150 bin dolar dolandırıldı. Konuyla ilgili mahkeme süreci devam ederken, tanımadığı, ancak kendisini dolandıran H.F.N. isimli şahsın adamları olduğunu düşündüğü 3 şahıs kendisi ile irtibata geçti. Şahıslar İ.A.’ya, H.F.N. isimli şahıstan alamadığı parayı yüzde 25 komisyon karşılığında tahsil edebileceklerini söyledi. Ancak şahıslar İ.A.’nın bu teklifi kabul etmemesi üzerine şahıslar, şüphelinin iş yerine giderek kendisine ölüm tehdidi ile 50 bin TL’lik senet imzalattı. Bunun üzerine İ.A. polise başvurarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti.



Zorla senet imzalatan şahıslar tutuklandı

Polis, yaptığı çalışmada şahısların M.N., S.İ. ve H.N., olduğunu tespit etti. Ardından ekipler düzenledikleri operasyonda şahısları gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramalarında ise İ.A.’ya zorla imzalattıkları öne sürülen 50 bin TL’lik senetle 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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