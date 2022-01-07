Kent merkezine EDS kurulacak

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Afyonkarahisar kent merkezine Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) yapılacak.

Afyonkarahisar Belediye Meclisi’nin yapılan toplantısında EDS kurulumu gündeme geldi. EDS’nin Park Afyon Alışveriş Merkezi ile Şükrü Çelikalay Altgeçidi arasındaki yolun yaklaşık 500 metrelik bölümüne yapılacağı belirtildi.

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