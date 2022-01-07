İletişim kablolarını çalan 2 kişiyi jandarma yakaladı

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Afyonkarahisar’da iletişim şirketine ait kabloları çalan 2 şahıs jandarmanın takibi ile yakalandı.

Olay, kent merkezine bağlı Saraydüzü köyü Aksu deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgeden iletişim şirketine ait kabloların çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgede yapılan çalışmada hırsızlık olayını A.O. ve O.V., isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. Ardından şüphelileri gözaltına alan ekipler A.O.’ya ait araçta yaptığı aramada çalıntı kabloları ele geçirdi.

Olayın ardından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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