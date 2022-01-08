Ümraniye Muhtarlar Derneği üyeleri Afyonkarahisar'ın tarihi sokaklarını gezdi

İstanbul Ümraniye Muhtarlar Derneği tarafından Afyonkarahisar'ın tarihi mekanlarını ve sokaklarını gezdi.

Ümraniye İlçe Muhtarlar Derneği tarafından Afyonkarahisar'daki tarihi sokakları ile tarihi mekanlarına gezi düzenlendi. Alan Kılavuzu Habib Akalın mihmandarlığında düzenlenen gezide Ümraniye Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Karataş başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ve aileleri kentteki termal otel ve testlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Muhtarlar, Afyonkarahisar'ın meşhur yöresel lezzetlerini tadan heyet sucuk, lokum gibi lezzetlere de hayran kaldı.

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