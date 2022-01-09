Kaybolan zihinsel engelli adamı yaklaşık 100 kişilik ekip arıyor

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde kaybolan zihinsel engelli şahsı bulmak için AFAD, jandarma ve AKUT’tan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip arama çalışması başlattı.

Dinar ilçesine bağlı Çiçektepe köyü sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak Fahri Arı (48) isimli zihinsel engelli şahsın bir anda ortadan kaybolduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgeye gelerek inceleme başlattı. Jandarma ekipleri, bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerini istedi. Bunun üzerine olay yerine eğitimli köpeklerle birlikte AFAD ekipleri sevk edildi. Gece geç saatlerde başlayan arama çalışmalarına sabah AKUT ekiplerinin de desteğiyle devam edildi. Köy ve çevresindeki arazide yaklaşık 100 kişilik ekiple Arı’nın bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

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