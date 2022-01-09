Kurtarma ekipleri yaralı avcı için seferber oldu Arazide yaralanan avcı yaklaşık 2 saatlik mücadele sonrası kurtarıldı

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Afyonkarahisar’da gittiği arazide yaralanarak mahsur kalan avcı kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren mücadelesi sonrası kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe belde kırsalında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, avlanmak için dağa giden ve ismi henüz öğrenilemeyen avcı yaralanarak arazide mahsur kaldı. 112 Acil servisi arayarak yardım isteyen avcıya ekipler kısa sürede ulaştı. Bölgede 2 saatlik bir çalışma yapan AFAD ve UMKE ekipleri yaralıyı kurtardı.

Öte yandan 112 sağlık ekipleri de yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevkini sağladı.

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