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Şuhut Hisarspor 3 puanı 3 golle kaptı Şuhut'ta oynanan müsabakada gergin anlar yaşandı, 2 kırmızı kart

İHA

Şuhut Hisarspor 3 puanı 3 golle kaptı Şuhut'ta oynanan müsabakada gergin anlar yaşandı, 2 kırmızı kart

Afyonkarahisar Süper Amatör Lig'de mücadele eden Şuhut temsilcisi Şuhut Hisarspor, kendi sahasında Salar Belediyespor'u 30 mağlup etti. 9 haftadır aldığı galibiyetlerle taraftarlarını sevindiren Şuhut Hisarspor, kendi sahasında oynadığı Salar Belediyespor'u 44. dakikada Hasan Keskin, 76 ve 85. dakikada ise Saffet Dönmez'in attığı gollerle 30 mağlup etti.
İlk yarısı kıran kırana geçen Süper Amatör Ligi 11. hafta müsabakasında Şuhut Belediye Hisarspor, 44. dakikada yıldız futbolcusu Hasan Keskin'in muhteşem golüyle 10 öne geçti. Zaman zaman stresli anların yaşandığı müsabakanın ilk devresi yeşil beyazlıların 10'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı iki takımında kıran kırana futboluyla başladı. Oynanan müsabakada Salar Belediyespor 48. dakikada yıldız oyuncusu Ahmet Şakar'ın sakatlığıyla sarsılırken, 48. dakikada ev sahibi Şuhut Hisarspor ise yıldız oyuncusu Deniz Orhan'ın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Rakip takımda ise 11 numaralı oyuncu Ferhat Ekiz 70. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibi takım Yeşil beyazlar 76. dakikada 10 numaralı oyuncusu Saffet Dönmez'in golüyle rahat bir nefes aldı. İkinci yarıda adeta muhteşem oyunuyla rakip takıma top vermeyen Şuhut Hisarspor, Saffet Dönmez'in 85. dakikada attığı golle Salar Belediyespor karşısında 30 galip geldi.
Şuhut Şehir Stadyumunda oynanan futbol müsabakasında Şuhut Hisarspor, Süper Amatör Lig 11. haftayı 3 puanla kapatırken, Kulüp Başkanı Abdullah Zeybek, 48. dakikada sakatlanan yıldız oyuncu Ahmet Şakar'a yardım ederek spor camiasına örnek davranışıyla taraftarlardan tam not aldı.

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