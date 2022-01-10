Başören köyünde unutulmaya yüz tutmuş ferfene etkinliği yaşatıldı Köylüler kendi yaptıkları yöresel yemeklerle ferfene etkinliğine katkı sağladı

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş geleneklerden "ferfene" düzenlenen etkinlikle yaşatıldı.

Başören Şehit Yusuf Erol İlkokulu Öğretmenler Odasında düzenlenen unutulmaya yüz tutmuş geleneklerden "ferfene" etkinliği yoğun bir katılımla yaşatıldı. Yapılan etkinlikte Malatyalı Üsteğmen Hasan Yassıkaya tarafından Sunam türküsü eşliğinde Sunam türküsünün öyküsü anlatılırken, katılımcıların ise duygu dolu anları gözlerden kaçmadı. Zaman zaman duygu dolu ve eğlenceli anlara sahne olan "ferfene" etkinliğinde yöresel tel helva çekilerek türküler söylenip güzel anlar yaşandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.