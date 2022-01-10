Afyonkarahisar’da otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı.

Kaza, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Ş., idaresindeki 42 BBN 61 plakalı otomobil yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Anne Türkan P., ve 18 yaşındaki kızı Şeymanur P.’ye çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan anne ve kızı ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan anne ve kızının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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