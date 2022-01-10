Vali Çiçek: “TEKNOFEST 2022 Ağustos ayında Afyonkarahisar’da yapılacak” Afyonkarahisar’da çalışan gazeteciler yemekte bir araya geldi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde yaptığı konuşmada, TEKNOFEST 2022’nin Ağustos ayında Afyonkarahisar’da yapılacağını kaydetti.

Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla kentteki yerel ve ulusal medya mensuplarına yemek verildi. Yemeğe Vali Çiçek’in yanı sıra milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, Afyonkarahisar Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Sezer, sektörün yaşadığı sıkıntılarını bildiklerini ve bu sorunların çözümünü her ortamda dile getirdiklerini ifade etti. Başkan Sezer, cemiyetin sadece kente değil ülkenin kalkınması noktasında gereken hassasiyeti gösterdiğini belirterek, “Bizler aldığımız mesleki mirası bizden sonraki nesillere aktardığımızda mutlu olacağız” diye konuştu.



“Basını güçlü bir kentteyiz”

Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Çiçek, ise kent basının çok güçlü olduğunu ifade ederek ayrıca kente TEKNOFEST müjdesi de verdi. Vali Çiçek, “Türkiye’den farklı olarak kent merkezi ve ilçelerin bir arada. Bütün gazeteciler ve idareciler bir birliktelik içerisinde. Geldiğimizi günden bu yana Afyonkarahisar’ın birlik olmasından bahsediyoruz ve bugün bunun sağlandığını görüyoruz. Bütün ilçeler protokolle birlikte burada. Basını güçlü bir kentteyiz. Afyonkarahisar’ın güçlü bir basına sahip, kalemi güçlü, fikri takip eden medya mensupları var. Özellikle inanılmaz bir fikri takip var. Afyonkarahisar her yerde gündem. Bunların hepsi birlik ve beraberlik içerisinde yapılıyor. TEKNOFEST yarışmaları Ağustos ayı içerisinde Afyonkarahisar’da, Zaferin 100. Yılında şehrimizde yapılacak” dedi.

Etkinlik plaket takdim töreninin ardından sona erdi.

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