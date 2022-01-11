Bolvadin’de kaçak sigaraya geçit yok

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri sürücüsünün durumundan şüphelenerek arama yaptıkları bir otomobilde 6 bin 840 adet boş makaron ve 2 bin 500 paket sarılmış sigara ele geçirdi.

Olay, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri sürücüsünün hareketlerinden şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 6 bin 840 adet boş makaron ve 2 bin 500 paket sarılmış sigara ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan O.B. (25) isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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