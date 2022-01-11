Yöresel ürünlerin desteklenmesi için 'Bulgur Pazarı' kuruluyor

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yöresel ürünlerin desteklenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Bulgur Pazarı kuruluyor.

Emirdağ’da yerel üreticiyi desteklemek ve vatandaşların doğal ürünlere sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ulaşmalarını sağlamak amacıyla Emirdağ Belediyesi tarafından talimatlarıyla Bulgur Pazarında çalışmalar devam ediyor.

Belediye’ye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamlandığında, Emirdağ’a ait yöresel ürünler kapalı ve hijyenik bir ortamda alıcılarla buluşturulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.