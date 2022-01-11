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(ÖZEL) Babasına solunum cihazı götürürken ölüm hastane yolunda yakaladı Babasının yaşama tutunmasına oğlunun ömrü vefa etmedi Babalarına cihaz yetiştirmeye çalışan evlatları yolda kaza yaptı biri öldü, biri ağır yaralandı

İHA

(ÖZEL) Babasına solunum cihazı götürürken ölüm hastane yolunda yakaladı Babasının yaşama tutunmasına oğlunun ömrü vefa etmedi Babalarına cihaz yetiştirmeye çalışan evlatları yolda kaza yaptı biri öldü, biri ağır yaralandı

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz hafta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 37 yaşındaki gencin, hastane yoğun bakımda tedavi gören babasına solunum cihazı götürürken hastane yolunda öldüğü ortaya çıktı. Gencin babası ise olaydan iki gün sonra vefat etti.
Kaza, geçtiğimiz 7 Ocak da AfyonkarahisarAntalya karayolu üzeri Sandıklı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuncay Kuzpınar (25) idaresindeki 03 AV 044 plakalı Tofaş otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Ali Kıray (74) yönetimindeki 34 CAZ 783 plakalı SUV araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile Tofaş otomobil ortadan bölünerek ikiye ayrıldı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte Selma Kıray (66) ve Hüseyin Kuzpınar (37) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile üniversite hastanesine kaldırıldı. Kazada ortadan ikiye bölünen Tofaş’ta yolcu olarak bulunan Hüseyin Kuzpınar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazada kardeşlerden biri öldü diğeri ağır yaralandı
Kazada yaşamını yitiren Hüseyin Kuzpınar ile yaralanan Tuncay Kuzpınar’ın yaklaşık 2 aydan bu yana Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakımında KOAH hastalığından dolayı yoğun bakımda tedavi gören babaları Yusuf Kuzpınar’a solunum cihazı götürdükleri öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kuzpınar 8 Ocak da memleketi olan Sandıklı ilçesine bağlı Kızık köyünde toprağa verilirken, aynı kazada yaralanan kardeşi Tuncay Kuzpınar’ın ise kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ediyor.

Baba oğlundan iki gün sonra vefat etti
Kuzpınar ailesi kazanın şokunu atlatamazken, bir ölüm haberi ise olaydan iki gün sonra geldi. Hastanede tedavi gören Yusuf Kuzpınar 9 Ocak da hayatını kaybetti. Baba Kuzpınar’ın da oğlu ile aynı mezarlıkta toprağa verildiği öğrenildi. Yusuf Kuzpınar’ın iki oğlu olduğu ve kazada yaşamını yitiren Hüseyin Kuzpınar’ın bekar olduğu belirtildi.

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