Emirdağ’da GENYAD projesi devam ediyor

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Emirdağ Kaymakamlığı tarafından başlatılan ve ilçede bir çok kurumun paydaşı olduğu Gençlere Yaşam Danışmanlığı Projesi (GENYAD) kapsamında çocuklar kabir ziyareti gerçekleştirdi.

Emirdağ İlçe Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte Yukarı Kurudere Köyü İmam Hatibi Mustafa Şenlik öncülüğünde çocukların dini ve kültürel değerleri öğrenmeleri amacıyla kabir ziyareti gerçekleştirdi. Çocuklar ziyaret ettikleri kabirlerin başında dua ederken, proje kapsamında etkinliklerin ilerleyen günlerde de devam edeceği ifade edildi.

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