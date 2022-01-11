Korkmaz, sağlık çalışanlarının sorunlarını dinledi

"O şaka tapulu malım değil!"

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Serhat Korkmaz, sağlık kurum ve kuruluşlarına yönelik gerçekleştirdiği ziyaretlerde sağlık çalışanlarının sorunlarını dinleyerek problemlerin çözümü konusunda gerekli talimatları verdi.

Korkmaz sağlık kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Korkmaz, Emirdağ Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Korkmaz’a, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Mücahid Pehlivan'da eşlik etti. Emirdağ Davulga Aile Sağlığı Merkezi'ni (ASM) de ziyaret eden Korkmaz, ASM personeli ile sohbet edip karşılaşılan problemlerle ilgili bilgi edindi.

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