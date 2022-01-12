Polis 4 milyon 400 bin adet ele geçirdi Tırdan tıka basa kaçak makaron çıktı

Afyonkarahisar’da polis durdurduğu tırda yaptığı aramada 4 milyon 400 bin adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirdi.

Olay, Afyonkarahisarİzmir Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı. Afyonkarahisarİzmir karayolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine 27 J 2772 plakalı tır durduruldu. Tırın dorsesinde arama yapan ekipler 4 milyon 400 bin adet boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili olarak Bedran K. ve Sinan K., isimli şahıslara adli işlem yapıldı.

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