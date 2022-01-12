Şuhut'ta sağanak yağış etkisini gösteriyor

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün akşam başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor.

Şuhut'ta dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilçe genelinde etkili oldu. Sağanak yağış dolayısıyla vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken bazı vatandaşlar ise sağanak yağış nedeniyle şemsiyeleriyle gidip gelecekleri yere ulaştı. Sağanak yağış bugün sabah saatlerinde de devam etti.

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