Şuhut'ta üç aylar koro çalışmalara devam ediyor

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik eğitim kursları devam ediyor.

Şuhut Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik eğitimler kapsamında üç aylar koro çalışması eğitimi verildi. Şuhut İlçe Müftüsü Fatih Aytekin tarafından din görevlilerine yönelik verilen eğitimde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının önemine değinildi. Müftü Aytekin, üç aylar içinde bulunan Regaip, Miraç, Beraat ve Kadir Gecesi'nin önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

Şuhut Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen üç aylar koro çalışması eğitimi günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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