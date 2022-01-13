Başkan Çöl, muhtarlar ve basın mensuplarıyla bir araya geldi

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, muhtarların halkın nabzını tutarak, yerel yönetimler ile vatandaşlar arasında köprü görevi kurduklarını ifade etti.

Başkan Çöl, ilçede görev yapan mahalle muhtarları ve basın temsilcileriyle bir araya gelerek kendileriyle fikir alış verişinde bulundu. Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Şifa Cafe’de gerçekleştirilen toplantıdan konuşan Başkan Çöl, muhtarlar ve basın çalışanlarına geniş kapsamlı bir sunum yaparak, yapılacak olan projeler hakkında bilgi verdi. Halkın nabzını tutarak, yerel yönetimler ile vatandaşlar arasında köprü görevi kuran muhtarlarla faydalı bir toplantı geçiren Başkan Çöl, kendileriyle hasbihallerde bulunarak yapılacak hizmetler konusunda kendilerini bilgilendirerek, ilçe için çalışan muhtarlara işlerinde kolaylıklar dileklerinde bulundu.

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