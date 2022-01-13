Sultandağı Devlet Hastanesi'nde yeni Acil Servis binası hizmete girdi

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek amacı ile Devlet Hastanesi'nde ihtiyaç duyulup yapımı planlanan Acil Servis binası tamamlanarak hizmete girdi.

Sultandağı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve hayırsever vatandaşlar tarafından el birliği ile yapılan Acil Servis binası için küçük bir açılış töreni düzenlendi. Kaymakam Murat Demirbilek, Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz'ın katılımlarıyla yapılan açılış töreninde, Acil Servis’in yapımında maddi destek sağlamış olan hayırsever vatandaşlara plaket takdim edildi. Protokol, hayırseverlere sözel olarak da teşekkür ederek, hayırlı olsun dileklerini sundu."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.