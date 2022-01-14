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Soğuk havalar çay ve süs havuzlarını dondurdu

İHA

Soğuk havalar çay ve süs havuzlarını dondurdu

Afyonkarahisar’da hava sıcaklıklarının eksi derecelerin altına düşmesi ile kentin bir çok bölgesinde dereler ve süs havuzları dondu.
Kentte dün yaşanan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azaldı. Sıcaklığın düşmesi ile kent genelindeki dereler ile birlikte süs havuzları da dondu. Hava sıcaklığının kent merkezinde eksi 7 derecelere düşerken, bazı ilçelerde ise termometreler gece saatlerinde eksi 10’lara kadar düştü. Sıcaklığın düşmesi ile birlikte kent merkezindeki süs havuzları ile Şuhut ilçesindeki Gali Çayı’da dondu. Meteorolojiden alınan bilgilerde, soğuk havaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

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