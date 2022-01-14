Sandıklı Belediyesi’nin Evde Bakım Hizmetleri projesi devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediyesi tarafından 6 yıldır düzenli olarak devam eden ‘Evde Bakım Hizmetleri’ projesi kapsamında, evinde temizlik yapılan, sıcak yemek ve SANKART alan vatandaşlar ziyaret edildi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ün talimatları doğrultusunda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yaklaşık 6 yıldır düzenli olarak devam eden Evde Bakım Hizmetleri projesi devam ediyor.

Başkan Çöl’ün selamlarının iletildiği ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar hal ve hatırları sorularak yapılan hizmetle ilgili görüşleri alındı. Vatandaşların bu hizmetin gerçekleşmesinde emeği geçen Başkan Çöl başta olmak üzere, herkese selam ve hayır duası göndererek, işlerinde kolaylıklar dilediler.

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