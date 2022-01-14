Afyonkarahisar’da 2022 yılında açılacak kurslar planlandı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2022 yılı eğitim ve öğretim döneminde açılacak kurslar planlandı.

Afyonkarahisar Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Sezai Keklicek ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürleri katıldı. Toplantıda, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri ve Akşam Sanat Okulları arasında birlik ve beraberliğin sağlanması, "Öğrenen Mahalle Uygulaması" ve "Kurslarımızla Köylerdeyiz Programı" ile ilgili yapılacak iş ve işlemler, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri ve Akşam Sanat Okulu geri dönüşüm kütüphanelerinin kurulması ve 2022 eğitim öğretim yılında açılacak kurslar ile ilgili konular görüşüldü.

Dilek ve temennilerin alınmasıyla toplantı sona erdi.

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