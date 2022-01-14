Baskın düzenlenen evden 2 adet tabanca çıktı

Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından tarihi eser olduğu değerlendirilen bir ikamette yapılan aramada 2 adet tabanca ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarına Muhalefet' suçuyla mücadele kapsamında, tarihi eser olduğu değerlendirilen Sandıklı ilçesinde bulunan bir evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 111 adet fişek, 1 adet şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Y.G., isimli şahsa adli işlem yapıldığı bildirildi.

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