Motosikletli polis timleri ruhsatsız tabanca ele geçirdi

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Afyonkarahisar’ın motosikletli polis timleri durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada ruhsat tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Olay, kent merkezi Olucak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 mermi ele geçirildi. Olayın ardından araç içerisinde K.Y., hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

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