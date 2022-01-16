Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

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Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla 555 gram metamfetamin ve 51 gram kokain ile yakalanan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Bolvadin ilçe merkezinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 555 gram metamfetamin ve 51 gram kokain ele geçirildi. Operasyonun ardından Mehmet S., (53) ve Enis B., (53) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından polis tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

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