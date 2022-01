TFF 2. Lig: Afyonspor: 0 - Bodrumspor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta mücadelesinde Afyonspor, sahasında Bodrumspor’a 20 mağlup oldu.



Stat: Zafer

Hakemler: Yakup Özhan xx, Efe Kurtuluş xx, Mehmet Özer xx

Afyonspor: Anıl Atağ xx, Taha Can Velioğlu x, Doğukan Emeksiz xx, Emre Dayan xx (Alaattin Hamza Ok dk. 46 ?), Nazmi Candoğan xx, Erdinç Pekgöz xx (Alper Tursun dk. 46 x), Erhan Şentürk xx, Ömer İnan xx (Mehmet Can Kocabaş dk. 71 ?), Fatih Aktay x, Celal Hanalp xx (İlke Tankul dk. 83 ?), Burak Çoban xx (Melik Derin dk. 65 ?)

Bodrumspor: Ali Türkan xx, Erkan Değişmez xx, Süleyman Özdamar xx (Burhan Eşer dk. 81 ?), Yekta Kurtuluş xx (Seçkin Getbay dk. 58 x), Samet Yalçın xx, Berk İsmail Ünsal xx (Celal Dumanlı dk. 70 ?), Süleyman Güneş xx, Üzeyir Ergün xx, Muhammet Aran xx, Oğuzhan Doğan xx (Bahadır Erol dk. 81?), Cenk Şen xx

Goller: Samet Yalçın (dk. 28), Berk İsmail Ünsal (dk. 35) (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Fatih Aktay, Taha Can Velioğlu, Alaattin Hamza Ok, Nazmi Can Doğan (Afyonspor)

