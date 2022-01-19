Karakalem resim sergisi yoğun ilgi gördü

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Afyonkarahisar Şuhut Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ‘Karakalem Resim Kursuna’ katılan kursiyerlerin yaptığı resimler yoğun ilgi gördü.

Şuhut Gençlik Merkezi’nde düzenlenen resim sergisi açılış törenine Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Ali Özdemir, İlçe Müftüsü Fatih Aytekin, Şuhut Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Başkurt, Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar ve katıldı. Protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Şuhut Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 'Karakalem Kursu' kursiyerlerinin yapmış olduğu resimler katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Protokol üyeleri kursiyerlerin yapmış olduğu birbirinden güzel resimleri inceleyerek tam not verdi.

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