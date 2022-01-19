Define araya 6 kişi suçüstü yakalandı

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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hayvan ağılı çevresinde define bulmak amacı ile kazak kazı yapan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Şuhut İlçesi Senir köyü tarihi Bininler Mağaraları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgede inceleme yapan ekipler bir hayvan ağılı çevresinde kaçak kazı yapan O.Ç., M.Ç., V.K., N.Ç.,E.A. ve L.K isimli şahısları suçüstü yaparak gözaltına aldı. Olay yerinde ekipler ayrıca kazıda kullanılan 2 adet delici matkap, keser, kürek, kazma, jeneratör ve kablolar ele geçirdi. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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