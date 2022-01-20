Kaymakam Bolat, sabah erken saatlerde servis denetimine çıktı

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Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, taşımalı eğitim yapılan bölgelerdeki servis araçlarını sabahın erken saatlerinde tek başına denetledi.

Kaymakam Bolat, Kemerkaya köyünden Bolvadin’e taşımalı eğitim getiren servis araçlarını sabahın erken saatlerinde tek başına denetledi. Sabah 07.00’da öğrencilerin servise bindiği noktalara giden Kaymakam Bolat, öğrencileri almaya gelen servislerin bizzat kış lastiği kontrolü ile emniyet kemerleri kontrollerini yaptı.

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