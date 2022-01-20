Evlerinin sultanları ev kadınları, filenin de sultanı olmak için yarışacak

Afyonkarahisar İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik ‘Evinin Sultanları’ voleybol turnuvası düzenlenecek.

Konuyla ilgili İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sporu toplumun her kesimine yaymak, ülkenin dört bir yanında sporun gelişimine katkı sağlamak, spor branşlarının bilinirliğini artırmak, toplumu düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirerek, spor kültürü oluşturmak, katılımcıların beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek ve spor aracılığı ile sosyal hayata katılımlarını artırma amacıyla ‘Evinin Sultanları’ voleybol turnuvası düzenlenecek. Söz konusu turnuvaya 18 yaş ve üzeri bayan sporcular katılacağı, takımlar en az 3 en fazla 5 oyuncudan oluşacağı kaydedildi. Başvuruların Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’na ve http://afyon.gsb.gov.tr adreslerinden yapabileceği belirtildi.

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