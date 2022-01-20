Van Spor-Afyonspor karşılaşması olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

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TFF 2. Lig de hafta sonu oynanacak Van SporAfyonspor karşılaşmasının olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Afyonspor erteleme kararı ile ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız Van Spor FK karşılaşması olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi” denildi.

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