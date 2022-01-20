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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi

İHA

Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi

İlki 2019 yılında yapılan daha sonra Covid19 salgını tedbirleri kapsamında ara verilen, Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi ‘Müdürlükler Arası Voleybol Turnuvası’nın ikincisi, dün akşam kapalı spor salonumuzda oynanan birbirinden güzel final maçlarıyla sona erdi.
Yaklaşık iki ay süren müdürlükler arası voleybol turnuvasında final maçında rakibi itfaiye müdürlüğünü 30 yenen zabıta müdürlüğü şampiyon olurken, üçüncülük, dördüncülük maçında meclis üyelerini 31 yenen SANJET A.Ş üçüncü, meclis üyeleri ise dördüncü oldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen voleybol turnuvasının kupa ve madalya töreninde bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Çöl, katılım yapan bütün takımlara ve seyircilere ayrı ayrı teşekkür ederek, dereceye giren takımlara göstermiş oldukları başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.
İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop’unda katıldığı kupa töreninde dereceye giren takımlara kupalarını Kaymakam Tortop, Başkan Çöl, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Köksu ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Murat Araz takdim etti.

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