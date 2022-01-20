Define avcısından akıllara durgunluk veren savunma Jandarma define avında yakaladı, kendisini ‘piknik yapmaya gittim’ diye savundu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde tarihi Bininler Mağaraları mevkiinde izinsiz kazı yaparak kaçak define arayan 6 kişi serbest bırakılırken, İHA muhabirini telefonla arayan şahıs kendisini ‘oraya piknik yapmaya gittim’ diye savunması ise ‘pes’ dedirtti.
Olay, 18 Ocak Salı günü Şuhut ilçesi Senir köyü tarihi Bininler Mağaraları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgede inceleme yapan ekipler bir hayvan ağılı çevresinde kaçak kazı yapan O.Ç., M.Ç., V.K., N.Ç., E.A. ve L.K isimli şahısları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde ekipler ayrıca kazıda kullanılan 2 adet delici matkap, keser, kürek, kazma, jeneratör ve kablolar ele geçirdi. Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.