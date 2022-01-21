Afyonkarahisar’da 145 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın’ın katılımıyla karne töreni düzenlendi. Kentte, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 145 bine yakın öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve Temel Eğitim Şube Müdürümüz Medeni Buğra'nın katılımlarıyla Bostanlı İlkokulu’nda karne töreni gerçekleştirildi. Öğrenciler karne almanın mutluluğunu yaşadılar.

Öğrencilerin karnelerini bizzat veren Milli Eğitim Müdürü Yalçın, sınıfları da gezerek öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra bir açıklama yapan Yalçın, “Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmen ve yöneticilerimiz olmak üzere tüm eğitim çalışanlarımız ile velilerimizin özverili çalışmaları ile geride bıraktığımız 20212022 EğitimÖğretim yılının birinci dönemini tamamlamanın ardından heyecanla beklenen karne gününde sizlerle aynı heyecanı paylaşmanın gururunu ve onurunu taşıyorum" dedi.

Tören, öğrenciler karnelerinin ve hediyelerinin verilmesi ile son buldu.

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