Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar ve Antalya'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yürütülen projeli dosya kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Ü.G., T.T., A.K. ile M.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptığı operasyonda, 4 şüpheliyi Afyonkarahisar kent merkezi, Sinanpaşa ve Antalya'da adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.G., T.T. ile A.K., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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