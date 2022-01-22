Polis binlerce adet kaçak makaron ele geçirdi

Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan bir araçta 70 bin adet kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı. Aramada, kaçak olduğu tespit edilen 70 bin adet boş makaron, 7 bin 680 adet doldurulmuş makaron, 11 kilogram bandolsüz tütün ve 6 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayın ardından Ş.A., (46) isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

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