Afyonsporlu Erdinç Pekgöz sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti

Afyonspor’dan yapılan açıklamada, futbolcuları Erdinç Pekgöz’ün sözleşmesini tek taraflı olarak fesih ettiği belirtildi.

Afyonspor resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Futbolcumuz Erdinç Pekgöz, kulübümüzden hiçbir alacağı olmamasına rağmen sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Bu haksız fesihle alakalı hukuki işlemleri başlattığımızı kamuoyuna duyururuz. Hiç kimse Afyonspor’dan büyük değildir, biz inananlar ile yolumuza devam edeceğiz.” İfadelerine yer verildi.

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