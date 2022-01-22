En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Uluslararası Kamp ve Karavan Federasyonu tarafından gerçekleştirilen KaravanFest için Afyonkarahisar’a gelen karavan tutkunları Frig Vadisi’ni gezdi.

Afyonkarahisar Valiliği’nin hayata geçirdiği projeler ile Türkiye’de turizm anlamında adından sıkça söz ettirmeye başlayan Frig Vadisi’ne ziyaretçi akını devam ediyor. Karavan tutkunları vadinin kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyünü gezerek, eserleri inceledi. Vadiye hayran kalan misafirlere eserler hakkında alan kılavuzları bilgilendirme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.