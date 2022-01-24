(ÖZEL) Soğuk havaların vazgeçilmez lezzeti ‘Tel Helva’ Ustalık gerektiren ünlü tatlı leblebi tozu, şeker, su ve liman tozu ile yapılıyor Şekerli su karda soğutuluyor ve leblebi tozuyla karıştırılıp uzun süre çekiliyor Kış gecelerinde özellikle evlerde, köy odalarında kalabalık grup tarafından çekilip afiyetle yeniyor

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinin geleneksel tatlısı olan ve soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan 'Tel Helva'nın yapımı tam bir ustalık istiyor.

Özellikle soğuk hava ve kar yağışının olduğu geceler yapılan tatlıda şekerli suyun karda soğutulması ve leblebi tozuyla karıştırılmasıyla büyük bir ustalık gerektiriyor. Ünlü tatlı, kış gecelerinde oda ve gezek kültürünün yaşatıldığı ortamlarda yapılıyor.

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