Alt geçit kapatılınca uzun araç kuyruğu oluştu

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Afyonkarahisar’ın en işlek noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı’nda alt geçit kapatılınca uzunluğu 1 kilometreye varan araç kuyruğu oluştu.

Kentin önemli ulaşım noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı’ndaki Rauf Denktaş Alt Geçidinin bir yönü kar temizleme ve tuzlama çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Alt geçidin kapatılması sonrası trafik üst yoldan sağlanırken, bölgede 1 kilometreye varan araç kuyruğu oluştu. Alt geçidin kapatılmasından dolayı zor anlar yaşan bir çok sürücü uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı.

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