Hentbol Türkiye Şampiyonası Afyonkarahisar’da başladı

Afyonkarahisar’da Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı.

Modern spor tesisleri ile birlikte sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Afyonkarahisar, yeni bir Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Hentbol Şampiyonası başladı. Kocatepe Spor Kompleksi Tınaztepe ve Çiğiltepe Spor Salonları'nda oynanan müsabakalara kızlarda 8, erkeklerde de 9 takım katıldı. Türkiye şampiyonası 28 Ocak 2022 tarihinde tamamlanacak.

Müsabakaları İl Müdürü Feyzullah Dereci, İşitme Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Tek, Şube Müdürü Yılmaz Erşen ve Hentbol Federasyonu İl Spor Dalı Temsilcisi Özcan Şarlak takip etti. Yapılan müsabakalar sonucunda Hentbol Türkiye Şampiyonu ile Deaflympics Yaz Oyunları'na katılacak olan sporcu seçmeleri Afyonkarahisar’da belirlenecek.

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