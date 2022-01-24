Karla mücadele ekipleri 100 araç ve 150 personelle sahada

Yarışmadan kazandığı parayı ne yaptı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da cumartesi günü başlayan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri 7/24 sahada çalışmalarını sürdürürken Genel Sekreter Murat Toy, 100 araç ve 150 personelle karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Afyonkarahisar’da etkili olan kar yağışının ardından tipi ve sürgün nedeniyle kapanan köy yolları iş makineleriyle açılıyor. Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Genel sekreteri Murat Toy, köylerde ilçelerde karla mücadele çalışmalarında son durumu aktardı. Toy, “Şu an itibari ile tüm ekiplerimiz sahada yaklaşık 100 araç 150 personelle birlikte mücadele çalışmamız devam ediyor sürgün olan köy yollarımız tekrar açılıyor gece tarafımıza Kızıldağ köyünde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardık sürgün yemişler. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.